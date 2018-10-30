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В Москве произошел пожар в гостинице "Останкино"

Фото: instagram.com/gkupsc
Есть пострадавшие

В российской столице произошел пожар в гостинице "Останкино". Горит четвертый этаж. Об этом сообщил источник в экстренных службах. 

По предварительным данным, пострадал один человек. Его состояние оценивают как тяжелое. "Постояльцы и персонал гостиницы начали самостоятельно эвакуироваться", – пояснил источник, добавив, что после подключились спасатели. Их силами было вызволено 12 человек. 

Очевидцы с места ЧП сообщают, что из здания валит густой черный дым. 

Пожару присвоили второй уровень опасности, передает ТАСС. При этом собеседник агентства заверил, что открытое горение в здании гостиницы уже ликвидировали. 

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