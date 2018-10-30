Нибиру
- Портал в ад: пришельцы с Нибиру уже на Земле
- Все в огне: пришельцы с Нибиру испытали оружие на Земле
- Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
135 новости
В российской столице произошел пожар в гостинице "Останкино". Горит четвертый этаж. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
По предварительным данным, пострадал один человек. Его состояние оценивают как тяжелое. "Постояльцы и персонал гостиницы начали самостоятельно эвакуироваться", – пояснил источник, добавив, что после подключились спасатели. Их силами было вызволено 12 человек.
Очевидцы с места ЧП сообщают, что из здания валит густой черный дым.
Пожару присвоили второй уровень опасности, передает ТАСС. При этом собеседник агентства заверил, что открытое горение в здании гостиницы уже ликвидировали.
Внесенная в черные списки США и ЕС российская компания занимается строительством в Риге