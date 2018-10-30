В ХМАО горит нефтебаза

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На нефтеперерабатывающей станции разлилась нефть из бака. В результате произошло возгорание на площади 5 тыс. кв. метров. Пострадавших трое, сообщил знакомый с ситуацией источник.
"Предварительно: горят четыре резервуара, два из которых пустые. Разлив нефтепродуктов составляет порядка 1 тыс. кубических метров. По предварительным данным, пострадали три человека", – цитирует осведомителя RT.
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