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В ХМАО горит нефтебаза

Пострадали несколько человек

На нефтеперерабатывающей станции разлилась нефть из бака. В результате произошло возгорание на площади 5 тыс. кв. метров. Пострадавших трое, сообщил знакомый с ситуацией источник.

"Предварительно: горят четыре резервуара, два из которых пустые. Разлив нефтепродуктов составляет порядка 1 тыс. кубических метров. По предварительным данным, пострадали три человека", – цитирует осведомителя RT.


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