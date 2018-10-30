Последствия аварии на плавучем доке в Мурманске показали на видео

Нибиру
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В Сети появились кадры с места ЧП во время доковых работ в
районе Росляково города Мурманска.
Инцидент произошел в ночь на 30 октября на плавучем доке ПД-50. Во время работ на авианосец упал кран, в результате чего, по некоторым данным, "Адмирал Кузнецов" получил пробоину размером 4 на 5 метров.
При падении крана пострадали четверо рабочих.
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