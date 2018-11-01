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Жилой дом рухнул в Оренбургской области

Есть пострадавший

ЧП случилось днем в поселке Халилово Гайского района. Часть жилого дома обрушилась. Под завалами оказался один из жильцов. Спасатели уже вытащили его из-под обломков здания. Пострадавшего отвезли в больницу.

"Горения там нет, на этом работа наших подразделений закончилась", – сообщили ТАСС в главке МЧС по Оренбургской области.

Сейчас проверяются данные о взрыве газа в доме.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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