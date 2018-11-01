Жилой дом рухнул в Оренбургской области

Нибиру
- Портал в ад: пришельцы с Нибиру уже на Земле
- Все в огне: пришельцы с Нибиру испытали оружие на Земле
- Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
136 новости
ЧП случилось днем в поселке Халилово Гайского района. Часть жилого дома обрушилась. Под завалами оказался один из жильцов. Спасатели уже вытащили его из-под обломков здания. Пострадавшего отвезли в больницу.
"Горения там нет, на этом работа наших подразделений закончилась", – сообщили ТАСС в главке МЧС по Оренбургской области.
Сейчас проверяются данные о взрыве газа в доме.
Спасти российскую валюту сможет только добренький Трамп
Европейские партнеры "Газпрома" сильно рискуют