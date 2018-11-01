Нибиру
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Мужчины лишились работы еще до того, как следователи завершили проверку инцидента в Уфе.
Высокопоставленные полицейские потеряли свои должности с формулировкой "за совершение поступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции". Так решил министр внутренних дел по республике Башкортостан генерал-майор полиции Роман Деев, чье заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.
Полицейских подозревают в издевательствах над молодой девушкой-дознавателем. Сначала они устроили застолье, присоединиться к которому позвали новую коллегу. После чего охранители закона напоили ее и насиловали всю ночь. Преступники нанесли девушке, которой понадобилась психологическая помощь, страшные травмы.
Спасти российскую валюту сможет только добренький Трамп