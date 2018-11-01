Трех представителей правоохранительных органов уволили

Мужчины лишились работы еще до того, как следователи завершили проверку инцидента в Уфе.

Высокопоставленные полицейские потеряли свои должности с формулировкой "за совершение поступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции". Так решил министр внутренних дел по республике Башкортостан генерал-майор полиции Роман Деев, чье заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

Полицейских подозревают в издевательствах над молодой девушкой-дознавателем. Сначала они устроили застолье, присоединиться к которому позвали новую коллегу. После чего охранители закона напоили ее и насиловали всю ночь. Преступники нанесли девушке, которой понадобилась психологическая помощь, страшные травмы.