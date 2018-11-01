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В Москве загорелся торговый центр

Покупателей срочно эвакуировали

Возгорание началось в ТЦ "Пятая Авеню" на улице Маршала Бирюзова. Всех посетителей вывели из здания.

Как выяснилось позже, пламя вспыхнуло в туалете на третьем этаже – загорелась урна. Огонь вовремя потушили, все обошлось. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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