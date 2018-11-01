В Москве женщина погибла из-за отлетевшего колеса

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В ночь с 31 октября на 1 ноября в Москве произошло страшное ЧП на Третьем транспортном кольце. У "КамАЗа" отвалилось одно из спаренных задних колес. Водитель автомобиля вовремя затормозил, но трагедия все равно произошла.
На огромной скорости колесо выкатилось на тротуар, по которому шла 36-летняя женщина. Москвичка, как передает портал "Подмосковье сегодня", смотрела в телефон и не увидела угрозы. Она скончалась от полученных травм на месте.
Видео этого страшного инцидента появилось на канале YouTube Uboyno.
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