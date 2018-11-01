Под Курском произошла крупная авария

Нибиру
- Портал в ад: пришельцы с Нибиру уже на Земле
- Все в огне: пришельцы с Нибиру испытали оружие на Земле
- Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
136 новости
Столкнулись легковушка, фура и микроавтобус. Жертвами страшного ДТП стали два человека, пострадали еще семеро.
"...произошло столкновение автомобиля Volkswagen Multivan, который ехал со стороны села Лебяжье в сторону Курска, с автомобилем Lada Kalina, двигавшимся во встречном направлении, с последующим столкновением автомобиля Lada с автомобилем МАЗ", – сообщили ТАСС в .пресс-службе УГИБДД УМВД по области.
Спасти российскую валюту сможет только добренький Трамп