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Под Курском произошла крупная авария

Есть жертвы

Столкнулись легковушка, фура и микроавтобус. Жертвами страшного ДТП стали два человека, пострадали еще семеро.

"...произошло столкновение автомобиля Volkswagen Multivan, который ехал со стороны села Лебяжье в сторону Курска, с автомобилем Lada Kalina, двигавшимся во встречном направлении, с последующим столкновением автомобиля Lada с автомобилем МАЗ", – сообщили ТАСС в .пресс-службе УГИБДД УМВД по области.



Кристина ЧЕРНИКОВА
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