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В казанском колледже случилось ЧП

Пришлось срочно эвакуировать сотни людей

В столице Татарстана в медико-фармацевтическом колледже произошло задымление, из здания выведены 300 человек.

Прибывшие спасатели обнаружили, что в учебном заведении случилось короткое замыкание в электрощитовой, пожара не было, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану. 

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Отмечается, что администрация вывела студентов и преподавателей колледжа на улицу, не дожидаясь прибытия специалистов спасательного ведомства.

Валентина МАЙОРОВА
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