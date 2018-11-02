В казанском колледже случилось ЧП

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В столице Татарстана в медико-фармацевтическом колледже произошло задымление, из здания выведены 300 человек.
Прибывшие спасатели обнаружили, что в учебном заведении случилось короткое замыкание в электрощитовой, пожара не было, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
Отмечается, что администрация вывела студентов и преподавателей колледжа на улицу, не дожидаясь прибытия специалистов спасательного ведомства.
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