Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Египте обстреляли автобус с паломниками

Фото: GLOBAL LOOK press/Ibrahim Youssef/dpa
Есть жертвы

В результате атаки террористов погибли 7 человек. Ранено 14.

В автобусе ехали паломники-христиане. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель". Между тем телеканал "Аль-Арабия" уточняет, что автобусов было два. Они направлялись в монастырь Святого Самуила.

Между тем РИА Новости пишет, что количество жертв обстрела до сих пор точно неизвестно.

"В монастырь следовали три автобуса, неизвестные напали на один из них, нападавшие применили автоматическое оружие", – рассказал агентству осведомленный источник.

Как позже сообщили в консульстве РФ, наших граждан среди погибших и раненых нет, передает РИА Новости.


Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Наш ответ": Украина отыгралась на моряках за санкции России

Погранслужба Незалежной арестовала очередное судно

Не лезь в чужой монастырь: Москва осадила Лукашенко из-за Донбасса

В Кремле удивились предложению Минска по охране чужих границ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей