В Египте обстреляли автобус с паломниками

Есть жертвы

В результате атаки террористов погибли 7 человек. Ранено 14.

В автобусе ехали паломники-христиане. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель". Между тем телеканал "Аль-Арабия" уточняет, что автобусов было два. Они направлялись в монастырь Святого Самуила.

Между тем РИА Новости пишет, что количество жертв обстрела до сих пор точно неизвестно.

"В монастырь следовали три автобуса, неизвестные напали на один из них, нападавшие применили автоматическое оружие", – рассказал агентству осведомленный источник.

Как позже сообщили в консульстве РФ, наших граждан среди погибших и раненых нет, передает РИА Новости.



