В Тюмени автомобиль врезался в пешеходов

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Водитель легковушки умудрился сбить семерых. Пострадавших отвезли в больницу, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
По последним данным, авария случилась на регулируемом перекрестке. Женщина за рулем Hyundai Solaris поворачивала налево и врезалась в пешеходов, которые стояли у светофора.
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