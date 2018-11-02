В Тюмени автомобиль врезался в пешеходов

Несколько человек пострадали

Водитель легковушки умудрился сбить семерых. Пострадавших отвезли в больницу, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

По последним данным, авария случилась на регулируемом перекрестке. Женщина за рулем Hyundai Solaris поворачивала налево и врезалась в пешеходов, которые стояли у светофора.