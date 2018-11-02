В Подмосковье объявились похитители породистых собак

Любители животных бьют тревогу

Жительница Дмитрова Ольга рассказала, что потеряла своего четвероногого друга, когда ненадолго отвлеклась во время прогулки. Взволнованная женщина пыталась найти своего любимца в окрестностях, но поиски не принесли никаких результатов. Оказалось, что собаку похитили неизвестные на черной машине.

Хозяйка вот уже три месяца не может найти свою собаку породы ксоло. Соседи поведали Ольге, что ее похищенное животное не первая жертва злоумышленников в Дмитрове.

"Люди мне сказали, что похожую собаку посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Выяснилось, что это далеко не первый случай и все истории похожи", – цитирует пострадавшую портал "Подмосковье сегодня".

За последний месяц воры на иномарке украли трех породистых собак.