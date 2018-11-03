Поезд столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае

Есть пострадавшие

ЧП случилось в 4.10 утра. Фура выехала на переезд между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Водитель почему-то проигнорировал оповещение о приближающемся составе. В результате поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали 15 пассажиров поезда – среди них трое детей, травмы также получили машинист и его помощник и водитель фуры. Об этом говорится на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Четырех пострадавших после случившегося госпитализировали. Один из них – в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Тимашевской районной больнице.