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Поезд столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае

Есть пострадавшие

ЧП случилось в 4.10 утра. Фура выехала на переезд между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Водитель почему-то проигнорировал оповещение о приближающемся составе. В результате поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком. В аварии пострадали 15 пассажиров поезда – среди них трое детей, травмы также получили машинист и его помощник и водитель фуры. Об этом говорится на сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Четырех пострадавших после случившегося госпитализировали. Один из них – в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в Тимашевской районной больнице.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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