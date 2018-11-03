В американском колледже прогремела стрельба

Есть раненый

ЧП случилось в городе Хановер в 21.50 по местному времени (04.50 мск). Неизвестный открыл огонь на территории Дартмутского колледжа.

В результате один человек был ранен. О произошедшем сообщается в Twitter учебного заведения. Пострадавший не является студентом колледжа.

На место прибыла полиция. В целях безопасности учащихся попросили оставаться в укрытиях – стрелка все еще ищут. К этой минуте студентам уже разрешили их покинуть. Полицейские заявили, что контролируют ситуацию.

Shooting prompts shelter in place at Dartmouth College https://t.co/W3KIsayi05 pic.twitter.com/WiWKsd6H8A — School Money (@schoolmoneyorg) 3 ноября 2018 г.



