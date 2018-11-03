В американском колледже прогремела стрельба

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ЧП случилось в городе Хановер в 21.50 по местному времени (04.50 мск). Неизвестный открыл огонь на территории Дартмутского колледжа.
В результате один человек был ранен. О произошедшем сообщается в Twitter учебного заведения. Пострадавший не является студентом колледжа.
На место прибыла полиция. В целях безопасности учащихся попросили оставаться в укрытиях – стрелка все еще ищут. К этой минуте студентам уже разрешили их покинуть. Полицейские заявили, что контролируют ситуацию.
Shooting prompts shelter in place at Dartmouth College https://t.co/W3KIsayi05 pic.twitter.com/WiWKsd6H8A— School Money (@schoolmoneyorg) 3 ноября 2018 г.
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