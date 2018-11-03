Последователю архангельского взрывателя грозит арест

Ходатайство поступило в суд

Подростка из Москвы, дома у которого нашли самодельную бомбу, могут отправить за решетку на два месяца.

Ходатайство следователи направили в Пресненский суд столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Ранее стало известно, что против 14-летнего подростка завели уголовное дело по двум статьям: "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой" и ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой".

Напомним, школьника задержали накануне. Его подозревают в изготовлении взрывного устройства. Ранее появилась информация, что подросток общался с 17-летним парнем, который взорвал здание ФСБ в Архангельске.