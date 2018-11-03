В США рухнуло здание Amazon

Есть жертвы

ЧП случилось в городе Балтимор. Там частично обрушилось здание сортировочного центра. В результате погибли два человека. ЧП случилось в пятницу, передает телеканал CBS Baltimore, ссылаясь на заявления местных властей.

Представители компании пока точно не знают, являются ли жертвы обрушения сотрудниками Amazon.