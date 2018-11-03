В США рухнуло здание Amazon

Нибиру
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ЧП случилось в городе Балтимор. Там частично обрушилось здание сортировочного центра. В результате погибли два человека. ЧП случилось в пятницу, передает телеканал CBS Baltimore, ссылаясь на заявления местных властей.
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