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В США рухнуло здание Amazon

Есть жертвы

ЧП случилось в городе Балтимор. Там частично обрушилось здание сортировочного центра. В результате погибли два человека. ЧП случилось в пятницу, передает телеканал CBS Baltimore, ссылаясь на заявления местных властей.

Представители компании пока точно не знают, являются ли жертвы обрушения сотрудниками Amazon.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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