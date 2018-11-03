В Москве мужчина открыл огонь во время ссоры

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Во время конфликта один из спорщиков начал стрелять по другому из травматического оружия. О пострадавших пока не сообщается.
Прибывшие на место полицейские задержали обоих. Сейчас правоохранители разбираются в ситуации, передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
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