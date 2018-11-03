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В Москве мужчина открыл огонь во время ссоры

Стрельба прогремела в районе Хорошево-Мневники

Во время конфликта один из спорщиков начал стрелять по другому из травматического оружия. О пострадавших пока не сообщается.

Прибывшие на место полицейские задержали обоих. Сейчас правоохранители разбираются в ситуации, передает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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