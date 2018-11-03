В Египте разбился истребитель

Авиакатастрофа произошла во время тренировочного полета

Крушение могло случиться по технической причине либо из-за ошибки летчика.

Пилот истребителя МиГ-29М успел катапультироваться, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Технические специалисты Объединенной авиастроительной корпорации отправятся в Египет для участия в расследовании авиакатастрофы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ОАК.

Отмечается, что разбился один из самолетов, который по контракту поставила Египту Россия в этом году.



