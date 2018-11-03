В Египте разбился истребитель

Нибиру
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Крушение могло случиться по технической причине либо из-за ошибки летчика.
Пилот истребителя МиГ-29М успел катапультироваться, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.
Технические специалисты Объединенной авиастроительной корпорации отправятся в Египет для участия в расследовании авиакатастрофы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ОАК.
Отмечается, что разбился один из самолетов, который по контракту поставила Египту Россия в этом году.
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