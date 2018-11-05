В Нефтеюганске обрушился мост

Погибли 2 человека

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа рухнул мост. Об этом сообщили источники в МЧС.

Отмечается, что сооружение находилось на реконструкции.

"При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы", – цитирует представителя ведомства ТАСС.



Уточняется, что после обрушения с моста упали КАМАЗ и кран.

Обстоятельства ЧП выясняются.