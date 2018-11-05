Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Нефтеюганске обрушился мост

Фото: GLOBAL LOOK press/10.mchs. gov.ru
Погибли 2 человека

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа рухнул мост. Об этом сообщили источники в МЧС.

Отмечается, что сооружение находилось на реконструкции.

"При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы", – цитирует представителя ведомства ТАСС.

Уточняется, что после обрушения с моста упали КАМАЗ и кран.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Крымский мост" атаковали

Враги "стройки века" нашли способ воплотить свою мечту в жизнь

С опозоренным Борисом Джонсоном жестоко расправились

Политика прилюдно сожгли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей