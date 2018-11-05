В Нефтеюганске обрушился мост

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В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа рухнул мост. Об этом сообщили источники в МЧС.
Отмечается, что сооружение находилось на реконструкции.
"При обрушении моста в Нефтеюганском районе погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы", – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Уточняется, что после обрушения с моста упали КАМАЗ и кран.
Обстоятельства ЧП выясняются.
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