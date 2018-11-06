Нибиру
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Рано утром во вторник в Югре Кемеровской области произошло страшное ЧП. В плену крупного пожара в частном доме оказались восемь человек, шесть из которых были детьми.
Выжила лишь 42-летняя женщина, вероятно, она была матерью погибших малышей. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. В сгоревшем здании умерли также ее 72-летняя мать и 30-летний сожитель.
Огонь в частном доме, который снимала эта семья, тушили целый час. По информации агентства РИА Новости, в результате пострадал командир пожарных. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Как передает телеграм-канал Mash, следователи рассматривают три причины возгорания: сигареты, замыкание и воспламенение от золы.
"Пятый канал" сообщил, что на место трагедии выехали представители всех социальных служб, которые работали при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", и региональной администрации, в том числе заместители главы Кузбасса Елена Малышева и Валерий Догадов.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил свои соболезнования родным и близким жертв пожара.
По словам знакомой, в семье злоупотребляли алкоголем.
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