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В Югре сгорел дом с семьей

Фото: instagram.com/gkupsc
Из большой семьи выжила только одна женщина

Рано утром во вторник в Югре Кемеровской области произошло страшное ЧП. В плену крупного пожара в частном доме оказались восемь человек, шесть из которых были детьми. 

Выжила лишь 42-летняя женщина, вероятно, она была матерью погибших малышей. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. В сгоревшем здании умерли также ее 72-летняя мать и 30-летний сожитель.

Огонь в частном доме, который снимала эта семья, тушили целый час. По информации агентства РИА Новости, в результате пострадал командир пожарных. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Как передает телеграм-канал Mash, следователи рассматривают три причины возгорания: сигареты, замыкание и воспламенение от золы.

"Пятый канал" сообщил, что на место трагедии выехали представители всех социальных служб, которые работали при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", и региональной администрации, в том числе заместители главы Кузбасса Елена Малышева и Валерий Догадов.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил свои соболезнования родным и близким жертв пожара.

По словам знакомой, в семье злоупотребляли алкоголем. 

Полина ИВАНОВА
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