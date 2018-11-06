В Подмосковье на взятке погорел крупный чиновник

Мужчину арестовали

Заместитель главы администрации Красногорска заключен под стражу – ему и директору агентства недвижимости предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

В конце октября этого года генеральный директор одной из фирм передал задержанному чиновнику через посредника взятку в размере 2 млн 800 рублей.

Посредник после получения денег был задержан и отправлен под домашний арест, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области. В настоящее время идет расследование уголовного дела.