В Подмосковье на взятке погорел крупный чиновник

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Заместитель главы администрации Красногорска заключен под стражу – ему и директору агентства недвижимости предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.
В конце октября этого года генеральный директор одной из фирм передал задержанному чиновнику через посредника взятку в размере 2 млн 800 рублей.
Посредник после получения денег был задержан и отправлен под домашний арест, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области. В настоящее время идет расследование уголовного дела.
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