Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подмосковье на взятке погорел крупный чиновник

Мужчину арестовали

Заместитель главы администрации Красногорска заключен под стражу – ему и директору агентства недвижимости предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

В конце октября этого года генеральный директор одной из фирм передал задержанному чиновнику через посредника взятку в размере 2 млн 800 рублей.

Посредник после получения денег был задержан и отправлен под домашний арест, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области. В настоящее время идет расследование уголовного дела.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Лукашенко развернул орудия против России

Наша защита Батьке не нужна, с Америкой он справится и сам

С опозоренным Борисом Джонсоном жестоко расправились

Политика прилюдно сожгли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей