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Пара экстремалов устроила переполох около Кремля

Парень и его спутница залезли на крышу дома в центре Москвы

Юноша и девушка свешивались через перила и делали селфи на крыше высотного здания в самом начале Тверской улицы.

Напуганные очевидцы позвонили в экстренные службы, чтобы парочку неосторожных гуляк сняли с высоты ради их же безопасности, но за четверть часа ни полиция, ни МЧС на призыв не откликнулись, сообщает телеканал "Царьград".

Молодые люди прогуливались по кровле, а девушка даже сняла с себя часть одежды. При этом, как отмечает источник, на крышах домов, находящихся рядом с Кремлем, нельзя находиться без специального разрешения. 

Представители телеканала обратились в ФСО, однако там посоветовали связаться с комендатурой Госдумы – вдруг это согласованная акция. В комендатуре, в свою очередь, ответили, что такие прогулки ни с кем согласований не проходили.

Валентина МАЙОРОВА
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