Нибиру
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Юноша и девушка свешивались через перила и делали селфи на крыше высотного здания в самом начале Тверской улицы.
Напуганные очевидцы позвонили в экстренные службы, чтобы парочку неосторожных гуляк сняли с высоты ради их же безопасности, но за четверть часа ни полиция, ни МЧС на призыв не откликнулись, сообщает телеканал "Царьград".
Молодые люди прогуливались по кровле, а девушка даже сняла с себя часть одежды. При этом, как отмечает источник, на крышах домов, находящихся рядом с Кремлем, нельзя находиться без специального разрешения.
Представители телеканала обратились в ФСО, однако там посоветовали связаться с комендатурой Госдумы – вдруг это согласованная акция. В комендатуре, в свою очередь, ответили, что такие прогулки ни с кем согласований не проходили.
Наша защита Батьке не нужна, с Америкой он справится и сам