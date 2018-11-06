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В Монако задержали российского миллиардера

Дмитрий Рыболовлев. Фото: www.globallookpress.com
Речь идет о владельце местного футбольного клуба

По запросу Генпрокуратуры Монако полиция задержала Дмитрия Рыболовлелва.

Об этом сообщает Le Monde.

По данным издания, Рыболовлева подозревают в коррупции и "торговле влиянием". Его взяли под стражу по просьбе судьи утром 6 ноября всего в нескольких часах езды от стадиона "Луи II", где на сегодня был запланирован матч между французским "Монако" и бельгийским "Брюгге" в рамках Лиги Чемпионов.

В доме бизнесмена в Монте-Карло прошли обыски. 

Дмитрий Рыболовлев является президентом и основным владельцем ФК "Монако", По версии журнала Forbes он входит в число 20 богатейших россиян. По оценкам экспертов, в 2016 году его состояние оценивалось в 9 млрд долларов.

Западные СМИ писали о том, что Рыболовлева подозревают в махинациях при финансировании "Монако". Бизнесмен мог использовать различные схемы для обхода системы fair play, которая не дает владельцам клубов вкладывать огромные суммы.

Генконсульство РФ в Марселе уже отреагировало на информацию о задержании Рыболовлева. В дипведомстве сказали, что пока не получали официального подтверждения о том, что гражданин РФ помещен под стражу, передает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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