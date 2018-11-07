В центре Новосибирска из-за "дьявола" произошло крупное ДТП

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Психически неуравновешенный мужчина стал виновником серьезной аварии на одной из центральных улиц сибирского города.
Мужчина, протаранивший на своем автомобиле пять машин, заявил, что убегал от преследовавшего его дьявола. К счастью, в ДТП никто не пострадал, на место происшествия сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи "скорой помощи".
По сообщению "ФедералПресс", виновник ЧП после столкновения остался сидеть в салоне машины, размахивая руками и истошно крича. Неадекватный мужчина был госпитализирован в психиатрическую клинику.
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