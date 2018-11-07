В центре Новосибирска из-за "дьявола" произошло крупное ДТП

Виновник происшествия уверяет, что за ним гнались нечистые силы

Психически неуравновешенный мужчина стал виновником серьезной аварии на одной из центральных улиц сибирского города.

Мужчина, протаранивший на своем автомобиле пять машин, заявил, что убегал от преследовавшего его дьявола. К счастью, в ДТП никто не пострадал, на место происшествия сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов и врачи "скорой помощи".

По сообщению "ФедералПресс", виновник ЧП после столкновения остался сидеть в салоне машины, размахивая руками и истошно крича. Неадекватный мужчина был госпитализирован в психиатрическую клинику.