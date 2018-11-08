Самолет Ан-2 экстренно сел в лесу Архангельской области

Несколько человек пострадали

Ан-2 совершил жесткую посадку в четырех километрах от аэропорта "Васьково". На борту находилось 14 человек, среди 11 пассажиров есть ребенок.

Как передает телеканал "РЕН ТВ", информации о погибших нет. Что послужило причиной такого жесткого приземления, неизвестно. Самолетом владеет Второй Архангельский объединенный авиаотряд.

По информации Telegram-канала НТВ, пострадавшие в этом инциденте есть.