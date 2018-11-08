В аэропорту Индонезии самолет попал в аварию

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На острове Суматра произошло ЧП. "Боинг 737-900 ER", принадлежащий компании Lion Air, не смог вылететь в Сукарно-Хатта в Тангеранге из-за столкновения с фонарем. Рейс пришлось отложить.
На борту лайнера находилось 145 человек, но никто не пострадал. Пилотов "Боинга" отстранили от работы, пока идет расследование произошедшего.
Как передает телеканал "МИР24" со ссылкой на издание Jakarta Post, представители авиакомпании заявили, что экипаж получил неверные указания от наземных служб.
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