Есть пострадавшие

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области в четверг, 8 ноября. Об аварии сообщил человек, находившийся на борту.

"В МЧС позвонил бортмеханик, который находится на борту вертолета. Он сообщил, что они совершили жесткую посадку, – подтвердили ТАСС в региональном ГУ МЧС РФ.

По их данным, на борту находятся несколько человек. По словам бортмеханика, все живы, но получили травмы. сам он зажат в салоне и не может выбраться самостоятельно.

Как уточняет РИА "Новости", вертолет совершал облет магистрального газопровода. на борту было 4 человека.