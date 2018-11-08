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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области в четверг, 8 ноября. Об аварии сообщил человек, находившийся на борту.
"В МЧС позвонил бортмеханик, который находится на борту вертолета. Он сообщил, что они совершили жесткую посадку, – подтвердили ТАСС в региональном ГУ МЧС РФ.
По их данным, на борту находятся несколько человек. По словам бортмеханика, все живы, но получили травмы. сам он зажат в салоне и не может выбраться самостоятельно.
Как уточняет РИА "Новости", вертолет совершал облет магистрального газопровода. на борту было 4 человека.
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