Угонщик трактора отправил на тот свет себя и пассажира

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Авария произошла на 1-м километре автодороги "Куимиха – Пускино".
Трактор съехал в кювет и перевернулся. Водитель и пассажир от полученных травм погибли на месте, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. Известно, что 47-летний мужчина угнал транспортное средство.
"В ходе расследования сотрудниками органов внутренних дел установлено, что в ночное время виновник происшествия похитил трактор с территории фермы, расположенной вблизи деревни Куимиха. Права на управление транспортным средством соответствующей категории мужчина не имел", – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет FlashNord.
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