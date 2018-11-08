Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Угонщик трактора отправил на тот свет себя и пассажира

ЧП произошло в Архангельской области

Авария произошла на 1-м километре автодороги "Куимиха – Пускино".

Трактор съехал в кювет и перевернулся. Водитель и пассажир от полученных травм погибли на месте, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. Известно, что 47-летний мужчина угнал транспортное средство. 

"В ходе расследования сотрудниками органов внутренних дел установлено, что в ночное время виновник происшествия похитил трактор с территории фермы, расположенной вблизи деревни Куимиха. Права на управление транспортным средством соответствующей категории мужчина не имел", – говорится в сообщении. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет FlashNord.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Украина спасет Европу от "Северного потока-2"

ГТС Незалежной отдадут американцам

Назван верный признак скорой ядерной войны

Москву вынуждают напасть первой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей