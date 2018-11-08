Угонщик трактора отправил на тот свет себя и пассажира

ЧП произошло в Архангельской области

Авария произошла на 1-м километре автодороги "Куимиха – Пускино".

Трактор съехал в кювет и перевернулся. Водитель и пассажир от полученных травм погибли на месте, сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД. Известно, что 47-летний мужчина угнал транспортное средство.

"В ходе расследования сотрудниками органов внутренних дел установлено, что в ночное время виновник происшествия похитил трактор с территории фермы, расположенной вблизи деревни Куимиха. Права на управление транспортным средством соответствующей категории мужчина не имел", – говорится в сообщении.



Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет FlashNord.

