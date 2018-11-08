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Число жертв бойни в Калифорнии выросло до 13 человек

В завязавшейся перестрелке погиб полицейский

По последним данным, в результате стрельбы в калифорнийском баре погибли 13 человек – раненый сержант полиции скончался в больнице. 

По сообщению Associated Press, сам стрелок также погиб, полиция пока затрудняется назвать точное число пострадавших.

Перестрелка произошла 8 ноября в баре Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Оукс, расположенном в 65 км от Лос-Анджелеса.

Валентина МАЙОРОВА
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