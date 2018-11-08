В Москве угрожают взорвать торговый центр

Людей эвакуировали из здания

Посетителей и работников столичного торгового центра "Ереван Плаза" выводят на улицу из-за возможной угрозы взрыва.

"Проходит эвакуация посетителей по адресу: Б. Тульская, 13, из ТЦ "Ереван Плаза". Поступила информация об угрозе взрыва", – рассказали ТАСС в экстренных службах города.

Пресс-службы московских главков МЧС и МВД пока не подтвердили эту информацию.