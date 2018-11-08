В Москве угрожают взорвать торговый центр

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Посетителей и работников столичного торгового центра "Ереван Плаза" выводят на улицу из-за возможной угрозы взрыва.
"Проходит эвакуация посетителей по адресу: Б. Тульская, 13, из ТЦ "Ереван Плаза". Поступила информация об угрозе взрыва", – рассказали ТАСС в экстренных службах города.
Пресс-службы московских главков МЧС и МВД пока не подтвердили эту информацию.
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