В Петрозаводске "КамАЗ" снес толпу пешеходов

Серьезное ДТП произошло в Петрозаводске

ЧП произошло днем на перекрестке Ключевой и Нойбранденбургской улиц Петрозаводска, сообщили РИА "Новости" в городской ГИБДД. На красный свет проезжую часть пересекали более 10 человек.

Под колеса большегруза попала 50-летняя женщина. Она не успела увернуться от громадной машины, которая мчалась в переходивших дорогу людей. Протаранив толпу, транспортное средство не сразу остановилось.

О других пострадавших не говорится. Обстоятельства аварии уточняются.