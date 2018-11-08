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В Петрозаводске "КамАЗ" снес толпу пешеходов

Серьезное ДТП произошло в Петрозаводске

ЧП произошло днем на перекрестке Ключевой и Нойбранденбургской улиц Петрозаводска, сообщили РИА "Новости" в городской ГИБДД. На красный свет проезжую часть пересекали более 10 человек.

Под колеса большегруза попала 50-летняя женщина. Она не успела увернуться от громадной машины, которая мчалась в переходивших дорогу людей. Протаранив толпу, транспортное средство не сразу остановилось.

О других пострадавших не говорится. Обстоятельства аварии уточняются. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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