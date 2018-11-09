В подмосковном колледже открыли стрельбу

В результате ЧП никто не пострадал

В Ногинске пьяный мужчина пришел к зданию местного учебного заведения и выстрелил в воздух. Сотрудники правоохранительных органов быстро его задержали.

Полицейские выясняют причину произошедшего. К счастью, мужчина не успел никому навредить. Об инциденте рассказали телеканалу "РЕН ТВ" представители пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.