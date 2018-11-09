В подмосковном колледже открыли стрельбу

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В Ногинске пьяный мужчина пришел к зданию местного учебного заведения и выстрелил в воздух. Сотрудники правоохранительных органов быстро его задержали.
Полицейские выясняют причину произошедшего. К счастью, мужчина не успел никому навредить. Об инциденте рассказали телеканалу "РЕН ТВ" представители пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
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