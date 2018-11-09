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Преступник напал на прохожих в Мельбруне

Один человек погиб, еще двое пострадали

Неизвестный врезался на машине в местный торговый центр Target Сentre. Когда автомобиль загорелся, водитель бросился с ножом на мимо проходивших людей. Он ранил троих человек, один из которых умер на месте.

Нападавший получил огнестрельное ранение в грудь при задержании. Преступника в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Полицейские, как передает издание The Guardian, не считают, что инцидент связан с терроризмом. Они также не думают, что у злоумышленника были сообщники. 

Полина ИВАНОВА
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