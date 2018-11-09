Преступник напал на прохожих в Мельбруне

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Неизвестный врезался на машине в местный торговый центр Target Сentre. Когда автомобиль загорелся, водитель бросился с ножом на мимо проходивших людей. Он ранил троих человек, один из которых умер на месте.
Нападавший получил огнестрельное ранение в грудь при задержании. Преступника в тяжелом состоянии увезли в больницу.
Полицейские, как передает издание The Guardian, не считают, что инцидент связан с терроризмом. Они также не думают, что у злоумышленника были сообщники.
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