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В Ленинградской области произошел страшный пожар

Пять человек погибли

Здание шиномонтажа в поселке Мурино сгорело в пятницу утром. Два человека получили ожоги.

Площадь пожара составила 400 кв. метров. По информации агентства ТАСС, спасатели ликвидировали открытый огонь, но продолжают работать на месте происшествия. Что стало причиной возгорания, неизвестно. 

Полина ИВАНОВА
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