В Ленинградской области произошел страшный пожар

Нибиру
- Москвичи увидели портал пришельцев с Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
- Второе солнце: Нибиру воссияла над Америкой
139 новости
Здание шиномонтажа в поселке Мурино сгорело в пятницу утром. Два человека получили ожоги.
Площадь пожара составила 400 кв. метров. По информации агентства ТАСС, спасатели ликвидировали открытый огонь, но продолжают работать на месте происшествия. Что стало причиной возгорания, неизвестно.
Война Киева с российской церковью бьет по собственным жителям
Юнкер дал неутешительный прогноз континенту к середине века