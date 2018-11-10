Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

При пожаре в петербургском торговом центре пострадали люди

Один из них получил очень серьезные травмы

Крупное возгорание в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала не обошлось без пострадавших.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, два человека были ранены. У одного из них отравление угарным газом, у другого – повреждение позвоночника.

По информации Flashnord, к 13:00 пожарным удалось локализовать пожар, но пока он полностью не потушен. Как сообщает "ФедПресс" со ссылкой на врио Петербурга Александра Белова, спасатели начали разбирать завал, чтобы не допустить жертв.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Австрийский полковник 20 лет шпионил для России

Напуганная скандалом глава МИД страны отказалась от поездки в Москву

Киев смирился с развалом Украины

Страну продали Западу за грабительские кредиты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей