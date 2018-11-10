При пожаре в петербургском торговом центре пострадали люди

Один из них получил очень серьезные травмы

Крупное возгорание в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала не обошлось без пострадавших.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, два человека были ранены. У одного из них отравление угарным газом, у другого – повреждение позвоночника.

По информации Flashnord, к 13:00 пожарным удалось локализовать пожар, но пока он полностью не потушен. Как сообщает "ФедПресс" со ссылкой на врио Петербурга Александра Белова, спасатели начали разбирать завал, чтобы не допустить жертв.