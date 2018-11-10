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Российский миллиардер сбежал из Монако в Москву

Дмитрий Рыболовлев решил не испытывать судьбу

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев вернулся в Россию после того, как у него возникли проблемы с законами в Монако.

Об этом сообщает Telegram-канал "Говорит Москва" со ссылкой на представителя Рыболовлева.

"[Рыболовлев] освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях", – сообщил его представитель.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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