Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве произошло смертельное ДТП

Погибли 2 человека

В Москве на МКАД произошло смертельное ДТП. Грузовик на большой скорости врезался в фуру и легковушку, которые стояли в ожидании приезда полицейских.

В результате 2 человека погибли на месте, передает Telegram-канал Mash.

Выясняются все причины произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Австрийский полковник 20 лет шпионил для России

Напуганная скандалом глава МИД страны отказалась от поездки в Москву

Киев смирился с развалом Украины

Страну продали Западу за грабительские кредиты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей