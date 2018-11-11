В Москве произошло смертельное ДТП

Погибли 2 человека

В Москве на МКАД произошло смертельное ДТП. Грузовик на большой скорости врезался в фуру и легковушку, которые стояли в ожидании приезда полицейских.

В результате 2 человека погибли на месте, передает Telegram-канал Mash.

Выясняются все причины произошедшего.