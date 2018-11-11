В Москве произошло смертельное ДТП

Нибиру
- Москвичи увидели портал пришельцев с Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
- Второе солнце: Нибиру воссияла над Америкой
140 новости
В Москве на МКАД произошло смертельное ДТП. Грузовик на большой скорости врезался в фуру и легковушку, которые стояли в ожидании приезда полицейских.
В результате 2 человека погибли на месте, передает Telegram-канал Mash.
Выясняются все причины произошедшего.
Напуганная скандалом глава МИД страны отказалась от поездки в Москву
Страну продали Западу за грабительские кредиты