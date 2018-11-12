В Рязани горит крупный завод

Пожарные не справляются с пожаром на предприятии

Возгорание случилось в цехе "Центролита" по розливу жидкости для розжига. Информации о пострадавших нет.

Экстренным службам, как передает Telegram-канал LIFE SHOT, не сразу удалось сбить пламя. По словам очевидцев, крыша здания обвалилась.

На месте работают 44 спасателя и 11 единиц техники, сообщает агентство РИА "Новости". Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. метров.

Концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму. Как отмечает агентство ТАСС, завод находится в зоне города, где нет жилых домов.