В Рязани горит крупный завод

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Возгорание случилось в цехе "Центролита" по розливу жидкости для розжига. Информации о пострадавших нет.
Экстренным службам, как передает Telegram-канал LIFE SHOT, не сразу удалось сбить пламя. По словам очевидцев, крыша здания обвалилась.
На месте работают 44 спасателя и 11 единиц техники, сообщает агентство РИА "Новости". Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. метров.
Концентрация вредных веществ в воздухе не превышает норму. Как отмечает агентство ТАСС, завод находится в зоне города, где нет жилых домов.
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