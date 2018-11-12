В Минске обрушился ТЦ

Нибиру
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В Минске рухнул потолок торгового центра "Арена-Сити". В данный момент спасатели разбирают завалы.
Сообщается, что есть пострадавшие, передает Telegram-канал Life Shot.
Выясняются причины произошедшего.
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