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В Минске обрушился ТЦ

Есть пострадавшие

В Минске рухнул потолок торгового центра "Арена-Сити". В данный момент спасатели разбирают завалы.

Сообщается, что есть пострадавшие, передает Telegram-канал Life Shot.

Выясняются причины произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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