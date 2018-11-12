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Израиль нанес удар по сектору Газа

Это стало ответом на атаку палестинцев

Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа в ответ на палестинские обстрелы, передает Telegram-канал RT. Сообщается, что одна из палестинских ракет ранее попала в автобус. В результате пострадал 1 человек.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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