Израиль нанес удар по сектору Газа

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Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа в ответ на палестинские обстрелы, передает Telegram-канал RT. Сообщается, что одна из палестинских ракет ранее попала в автобус. В результате пострадал 1 человек.
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