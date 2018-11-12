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На федеральной трассе пешехода сбили три машины

Цепь трагических обстоятельств привела к смерти

На трассе М-4 "Дон" в минувшие выходные произошла серьезная авария.

Об этом 12 ноября сообщает "Федерал Пресс" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Ростовской области.

ДТП случилось вечером 10 ноября. Водитель 1991 г.р., управлявший автомобилем "Инфинити", наехал на женщину 1978 г.р., переходившую дорогу в неположенном месте. Затем пешехода сбили подряд два других автомобиля. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии.

Валентина МАЙОРОВА
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