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Новгородская пенсионерка сгорела заживо

Пожилая женщина пыталась растопить печь

Пожар произошел в Окуловке Новгородской области. Жертвой ЧП стала 71-летняя жительница населенного пункта, которая растапливала в доме печь.

Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления. 

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, опрошены очевидцы происшествия, назначены необходимые экспертизы", – говорится в релизе. 

Затем будет принято процессуальное решение. Трагедия произошла еще 10 ноября, уточняет FlashNord. 


Оксана ПОДТУРКИНА
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