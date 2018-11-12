Новгородская пенсионерка сгорела заживо

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Пожар произошел в Окуловке Новгородской области. Жертвой ЧП стала 71-летняя жительница населенного пункта, которая растапливала в доме печь.
Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.
"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, опрошены очевидцы происшествия, назначены необходимые экспертизы", – говорится в релизе.
Затем будет принято процессуальное решение. Трагедия произошла еще 10 ноября, уточняет FlashNord.
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