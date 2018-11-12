В Подмосковье автоледи врезалась в подъезд

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В Лыткарине женщина за рулем иномарки протаранила стоящую машину Hyundai и въехала в подъезд жилого дома.
"Был слышен сильный удар. Многие из соседей начали выглядывать из окон и выходить на улицу. За рулем BMW находилась девушка", – рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" местный житель.
По словам очевидцев, через несколько минут на место происшествия прибежал хозяин Hyundai и вызвал сотрудников ДПС.
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