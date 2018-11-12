Появились подробности атаки Израиля на сектор Газа

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Более 70 объектов ХАМАС и палестинского "Исламского джихада" подверглись атаке израильских войск.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на армейскую пресс-службу, удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.
После обмена атаками погибли трое палестинцев, в Израиле пострадали не менее 16 человек, один из них тяжело ранен. По информации служб израильской армии, палестинцы выпустили около 200 ракет и мин, около 60 из них были перехвачены установками ПРО "Железный купол".
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