Во Франкфурте-на-Майне произошел химический выброс

ЧП случилось на юго-востоке города

Из контейнера в одной из промышленных зон произошла утечка паров соляной кислоты.

О случившемся жителей предупредила пожарная служба. Горожан призвали не открывать окна и двери в районах Грисхайм и Нид и не выходить на улицу. Общественный транспорт временно не ходит. Об этом сообщается на официальном сайте.

Сейчас специалисты замеряют концентрацию химикатов в воздухе.

По последним данным, опасности для здоровья людей нет.