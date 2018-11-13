Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Во Франкфурте-на-Майне произошел химический выброс

ЧП случилось на юго-востоке города

Из контейнера в одной из промышленных зон  произошла утечка паров соляной кислоты.

О случившемся жителей предупредила пожарная служба. Горожан призвали не открывать окна и двери в районах Грисхайм и Нид и не выходить на улицу. Общественный транспорт временно не ходит. Об этом сообщается на официальном сайте.

Сейчас специалисты замеряют концентрацию химикатов в воздухе.

По последним данным, опасности для здоровья людей нет.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Маневры с душком: НАТО подгадила союзникам

Крупнейшие учения альянса закончились скандалом

Врут и не краснеют: глава Австрии признал отсутствие улик в шпионском скандале с РФ

Ван дер Беллена не смутило хамское поведение правительства страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей