Во Франкфурте-на-Майне произошел химический выброс

Нибиру
- Страшнее Нибиру: Луна сходит с орбиты
- Москвичи увидели портал пришельцев с Нибиру
- В океане найдена база пришельцев с Нибиру
142 новости
Из контейнера в одной из промышленных зон произошла утечка паров соляной кислоты.
О случившемся жителей предупредила пожарная служба. Горожан призвали не открывать окна и двери в районах Грисхайм и Нид и не выходить на улицу. Общественный транспорт временно не ходит. Об этом сообщается на официальном сайте.
Сейчас специалисты замеряют концентрацию химикатов в воздухе.
По последним данным, опасности для здоровья людей нет.
Крупнейшие учения альянса закончились скандалом
Ван дер Беллена не смутило хамское поведение правительства страны