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На юго-западе Москвы эвакуировали школу

Экстренные службы города получили сообщение о заложенной бомбе

Ученики и педагоги одной из общеобразовательных школ столицы были вынуждены экстренно покинуть здание во вторник, 13 ноября. По данным ТАСС, в полицию поступил анонимный звонок  об угрозе взрыва.

"По предварительным данным, в учебное заведение позвонил ребенок и сообщил о том, что школа заминирована", – рассказал источник. Уточняется, что школа расположена на улице Крупской.

На место уже прибыли кинологи с собаками.

Вера СВЕТЛОВА
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