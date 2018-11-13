На юго-западе Москвы эвакуировали школу

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Ученики и педагоги одной из общеобразовательных школ столицы были вынуждены экстренно покинуть здание во вторник, 13 ноября. По данным ТАСС, в полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва.
"По предварительным данным, в учебное заведение позвонил ребенок и сообщил о том, что школа заминирована", – рассказал источник. Уточняется, что школа расположена на улице Крупской.
На место уже прибыли кинологи с собаками.
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