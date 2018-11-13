В Екатеринбурге машины провалились в кипяток

От ЧП пострадали 200 домов, 19 детских садов и 12 школ

Из-за аварии на трубопроводе несколько автомобилей оказались в горячей воде и рухнули в провал размером 7 на 7 метров.

Спасатели эвакуировали из легковой машины двух человек и помогли людям безопасно перейти залитые горячей водой дороги. Из-за ЧП были подтоплены подвал и первый этаж находящегося рядом детского сада, сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

Последствия аварии устраняются, отмечает "МИР 24", ремонтные работы идут без отключения потребителей.

