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В Екатеринбурге машины провалились в кипяток

От ЧП пострадали 200 домов, 19 детских садов и 12 школ

Из-за аварии на трубопроводе несколько автомобилей оказались в горячей воде и рухнули в провал размером 7 на 7 метров. 

Спасатели эвакуировали из легковой машины двух человек и помогли людям безопасно перейти залитые горячей водой дороги. Из-за ЧП были подтоплены подвал и первый этаж находящегося рядом детского сада, сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

Последствия аварии устраняются, отмечает "МИР 24", ремонтные работы идут без отключения потребителей. 

Валентина МАЙОРОВА
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