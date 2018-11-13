Под Тулой фура снесла две легковушки

Очевидцы утверждают, что жертв нет

ДТП произошло в населенном пункте Луковицы Тульской области. На улице Куйбышева большегруз протаранил легковые автомобили, которые затем влетели в соседнюю фуру.

Об этом корреспонденту "Подмосковье сегодня" рассказали очевидцы. Они же утверждают об отсутствии погибших.

"Я проезжал там. Водитель на фуре не успел затормозить и смял две легковушки, которые по инерции врезались в другую фуру", – вспомнил он.

Авария, которую "обслуживали" три кареты "скорой помощи", спровоцировала пробку на трассе М5 Москва – Челябинск.