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Под Тулой фура снесла две легковушки

Очевидцы утверждают, что жертв нет

ДТП произошло в населенном пункте Луковицы Тульской области. На улице Куйбышева большегруз протаранил легковые автомобили, которые затем влетели в соседнюю фуру. 

Об этом корреспонденту "Подмосковье сегодня" рассказали очевидцы. Они же утверждают об отсутствии погибших.  

"Я проезжал там. Водитель на фуре не успел затормозить и смял две легковушки, которые по инерции врезались в другую фуру", – вспомнил он.

Авария, которую "обслуживали" три кареты "скорой помощи", спровоцировала пробку на трассе М5 Москва – Челябинск. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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