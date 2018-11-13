Под Тулой фура снесла две легковушки

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ДТП произошло в населенном пункте Луковицы Тульской области. На улице Куйбышева большегруз протаранил легковые автомобили, которые затем влетели в соседнюю фуру.
Об этом корреспонденту "Подмосковье сегодня" рассказали очевидцы. Они же утверждают об отсутствии погибших.
"Я проезжал там. Водитель на фуре не успел затормозить и смял две легковушки, которые по инерции врезались в другую фуру", – вспомнил он.
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