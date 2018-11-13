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На московской улице взорвалась машина

Транспортное средство буквально разворотило

Полиция расследует обстоятельства происшествия, в результате которого был почти полностью уничтожен легковой автомобиль. 

По предварительной информации "РЕН ТВ", в салоне машины случился хлопок газа. На месте взрыва работают городские экстренные службы. Подробности инцидента уточняются.

Валентина МАЙОРОВА
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