Число жертв пожаров в Калифорнии продолжает расти

Найдены тела еще шестерых американцев

Количество погибших от огня в штате возросло до 48 человек. Спасатели обнаружили останки людей в их домах, в уничтоженном дотла городе Парадайс.

О том, что от лесных пожаров умерло еще шесть человек, рассказал шериф округа Бьютт Кори Хонеа во время пресс-конференции, трансляцию которой вели американские телеканалы, в том числе Fox News.

Три лесных пожара бушуют в Калифорнии с 8 ноября. Ни один из них спасателям пока не удалось ликвидировать полностью.