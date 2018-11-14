Число жертв пожаров в Калифорнии продолжает расти

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Количество погибших от огня в штате возросло до 48 человек. Спасатели обнаружили останки людей в их домах, в уничтоженном дотла городе Парадайс.
О том, что от лесных пожаров умерло еще шесть человек, рассказал шериф округа Бьютт Кори Хонеа во время пресс-конференции, трансляцию которой вели американские телеканалы, в том числе Fox News.
Три лесных пожара бушуют в Калифорнии с 8 ноября. Ни один из них спасателям пока не удалось ликвидировать полностью.
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